Москва, , 13:35 — REGNUM Штамм коронавируса нового типа был передан российским учёным от Австралии и Таиланда. Об этом сообщил генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

Как пояснил Максютов, в первую очередь, штамм коронавируса был передан учёным России из Австралии, а потом и из Таиланда. Эти вирусы позволили начать первые исследования с привлечением лабораторных животных. В дальнейшем, благодаря наличию штамма коронавируса, будут проводиться испытания вакцин и терапевтических препаратов и исследования по их эффективности.

Максютов уточнил, что уже сейчас разработаны несколько прототипов вакцин, они были созданы на основе вирусов кори, гриппа и везикулярного стоматита. Кроме этого, были созданы мРНК-вакцины, пептидные и субъединичные вакцины, на основе, как выразился Максютов, «многообещающих подходов к синтетической биологии».

Учёный пояснил, что исследования делятся на два этапа: на первом из них проводится иммунизация животных и проверяется их способность формировать достаточный иммунитет. На втором этапе животных заражают живым вирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали испытания вакцины против коронавируса. Всего вирусологами было изготовлено 13 вариантов вакцины. Штамм коронавируса был получен российскими исследователями в феврале текущего года.

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