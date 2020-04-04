Лос-Анджелес, США, , 06:46 — REGNUM Организаторы E3 анонсировали проведение выставки индустрии видеоигр в 2021 году. Об этом 4 апреля сообщил портал Comicbook.

Стоит отметить, что администрация выставки даже назвала точные даты: E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня 2021 года. Она также заявила, что в рамках новой E3 планирует осуществить «переосмысление» прошлых мероприятий.

Выставка E3 2020 должна была пройти в период с 9 по 11 июня 2020 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). 11 марта 2020 года её организаторы сообщили, что они вынуждены были принять решение о её отмене из-за эпидемии коронавируса.

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