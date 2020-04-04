Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Контакты с людьми, которые могут быть заражены новым коронавирусом, не вызывают никаких опасений у президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил 3 апреля на встрече с журналистами.

Днем ранее американский лидер сдал второй тест на коронавирус, который, как и первый, показал отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в США Дональд Трамп принимал делегацию из Бразилии, у нескольких участников которой позже обнаружили коронавирусную инфекцию.

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