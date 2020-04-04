Москва, , 02:48 — REGNUM Воздушно-космические силы России отправили в Сербию еще два самолета Ил-76 для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Воздушные суда стали седьмым и восьмым по счёту, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Седьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» (Московская область) в Республику Сербия», — говорится в сообщении.

Чуть позже в оборонном ведомстве сообщили об отправке восьмого самолёта. Всего в Сербию планируется выполнить 11 рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичную операцию российские военные уже проводят на территории Италии, более всех в Европе пострадавшей от коронавируса.

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