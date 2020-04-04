Чебоксары, , 00:15 — REGNUM Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено на пациентку с выявленным заражением коронавирусом в Чувашии. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Жительница Нижневартовска приехала 2 апреля автобусом в город Чебоксары из Москвы, не дожидаясь результатов анализа на коронавирус, который ей было предписано ожидать в режиме самоизоляции. После прибытия в Чебоксары ей стало плохо, а из Москвы поступила информация, что сданный ею тест на коронавирус оказался положительным.

Женщина была госпитализирована, была выявлена группа людей, контактировавшая с ней. В группу вошли 26 человек, 19 из них размещены в обсерваторе на базе санатория, 7 человек были госпитализированы.

Следственным отделом УМВД России по городу Чебоксары по материалам прокуратуры Чувашской Республики было возбуждено уголовное дело за нарушение гражданкой санитарно-эпидемиологических правил, которое могло повлечь по неосторожности массовое заболевание людей.

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