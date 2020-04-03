Санкт-Петербург, , 20:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено первое в России уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о ситуации с коронавирусом. Об этом 3 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

По информации агентства, поводом для возбуждения дела по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» стала публикация в социальной сети «ВКонтакте» о заражении коронавирусом в одной из поликлиник в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.

За распространение заведомо ложной информации о чрезвычайной ситуации законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет либо штрафа в размере от 300 до 700 тысяч рублей. В случае, если распространение фейков привлекло к смерти человека, будет грозить наказание до 5 лет лишения свободы или штраф от 1,5 до 2 млн рублей.