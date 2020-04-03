Иваново, , 22:39 — REGNUM Новая редакция указа губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского о режиме повышенной готовности опубликована 3 апреля, сообщила пресс-служба облправительства.

В частности, новым документом к введенному ранее ограничению деятельности учреждений культуры, организаций досуга, парков, фитнес-центров и бассейнов предусмотрено также ограничение деятельности гостиниц, санаторно-курортных организаций, домов отдыха, гостевых домов и иных средств размещения в Ивановской области — заселиться в ни смогут только те, кто приезжает в регион в служебные командировки.

Также до 30 апреля в Ивановской области продлено решение о приостановке работы ресторанов и других предприятий общественного питания, кроме работающих на вынос, работы объектов розничной торговли за исключением продажи продовольственных товаров и сопутствующих товаров первой необходимости, непродовольственных рынков, салонов красоты, стоматологических клиник за исключением экстренных вмешательств.

Все учебные заведения переведены на дистанционные формы работы.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 апреля в Ивановской области введен режим самоизоляции: жители обязаны оставаться дома, исключения составляют обращения за экстренной медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы или службы и обратно, посещение ближайшего магазина и аптеки, выгул домашних животных, вынос бытовых отходов.