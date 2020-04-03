Варри , Нигерия, 3 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Нарушитель введённого в связи с пандемией карантина убит военными в Нигерии, сообщает 3 апреля News24.com.
Инцидент произошёл накануне, 2 апреля, в городе Варри (штат Дельта, Нигерия). Мужчина был убит на улице нигерийским военным.
С осуждениями этих действий выступил сенатор Дельты Ови Омо-Агеге, заявив, что нужно возбуждать судебный процесс. По мнению Агеге, военным были превышены полномочия.
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Напомним, в Нигерии подтверждено 184 случая заражения коронавирусом. Известно о двух летальных исходах.
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