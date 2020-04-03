Тверь, , 22:23 — REGNUM Школьников в Тверской области в нерабочие дни обеспечат бесплатным питанием. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя 3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«Со следующей недели в Тверской области будет реализована программа по выдаче продуктов питания ученикам младших классов и тем категориям детей, которые обеспечиваются питанием в учебных заведениях», — сообщил Игорь Руденя.

К учёбе тверские школьники вернутся с 6 апреля, правда, только дистанционно. Губернатор сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос работы в дошкольных и школьных учреждениях небольших групп для детей, родители которых в нерабочую неделю находятся на работе.

В регионе в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса в социальных учреждениях Тверской области усилены профилактические мероприятия. Во всех муниципальных образованиях региона проведена дезинфекция организаций сферы образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, пприостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.