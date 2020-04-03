Воронеж, , 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля. Решение принято 3 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

Как уточнили в пресс-службе, с 7 апреля будет возобновлена работа целого ряда предприятий региона, список будет уточнён позже. Руководителям предприятий поручено в целях предотвращения скопления людей в транспорте разнести сроки начала рабочего дня на период с 08:00 до 10:00. Также поручено выйти на работу сотрудникам финансовых служб всех предприятий для начисления заработной платы сотрудникам. Разрешена работа транспорта работающих предприятий.

Также частным клиникам будет предоставлена возможность оказывать не только экстренную помощь, но и услуги по жизненным показаниям. Детсады по-прежнему будут закрыты, однако для детей работающих воронежцев создадут дежурные группы. В школах также организуют группы для учеников первых — четвёртых классов.

«На работодателей возлагается контроль за сотрудниками, чтобы те соблюдали режим самоизоляции. Для этого ранее утвержденная форма справки для работников претерпит изменения: в ней появится «маршрутизация» сотрудника от места проживания к месту работы«, — уточнили в пресс-службе.

Правительство региона также сохранило все ограничения, введённые ранее. При этом не исключены и дальнейшие изменения.

«Полицейские патрули продолжат работу по профилактике нарушений режима самоизоляции на территории региона», — указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, режим всеобщей изоляции на территории Воронежской области действует с 31 марта. Воронежцам запрещено покидать свои дома, за исключением походов в магазин, выноса мусора, прогулок с собакой.