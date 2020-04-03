Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Власти не будут перекрывать въезд и выезд из Санкт-Петербурга. Об этом 3 апреля при помощи телемоста заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Город закрывать пока не собираемся. Обстановка пока позволяет сдерживать коронавирусную инфекцию. С губернатором Ленинградской области мы договорились, что не перекрываем границы. И жители Ленинградской области, которые работают в Санкт-Петербурге, могут приезжать, а жители Санкт-Петербурга смогут приезжать на дачу в Ленинградскую область. Если обстановка будет ухудшаться, примем другие меры», — сказал Беглов.

Также губернатор Санкт-Петербурга отметил, что город располагает всеми ресурсами, чтобы отследить факты нарушения самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве оштрафовали первых троих нарушителей режима самоизоляции