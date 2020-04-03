Белгород, , 17:59 — REGNUM Шесть миллионов рублей выделили из резервного фонда администрации Белгорода. Деньги направят на приобретение средств индивидуальной защиты, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение главы города.

Документ, который подписал мэр Юрий Галдун, опубликовали 3 апреля на сайте администрации. 1,08 млн рублей предназначается управлению социальной защиты населения города, 4,92 млн рублей направят управлению ГОЧС Белгорода.

Напомним, 3 апреля в Белгородской области приняли решение о продлении нерабочего периода до 20 апреля.

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