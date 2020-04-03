Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Жителя Петербурга Игоря Бузина не впустили в город после эвакуации российских туристов из катарской Дохи и отправили назад из «Пулково».

Проблема в том, что Бузин является гражданином Таджикистана, который уже 9 лет живет и работает в Петербурге — здесь у него есть только регистрация. О своих злоключениях он рассказывал в социальных сетях — сначала ему пришлось более шести дней прожить в аэропорту Дохи, так как и Россия, и Таджикистан ввели ограничение на полеты через свою границу.

«Условия комфортные, сидеть и спать есть где, можно ходить хоть туда, хоть сюда», — рассказывал Бузин, упоминая, что власти Катара собираются вовсе закрыть аэропорт Дохи.

Наконец ему удалось попасть на рейс до Петербурга: как сообщает Telegram-канал Baza, сесть на эвакуационный самолет для российских граждан удалось после заключения соглашения между посольствами России и Таджикистана в Катаре.

Но по прилету в Петербург выяснилось, что здесь об этом ничего не слышали, так что миграционная служба Бузина как иностранца в город не пропустила. Спустя 12 часов его отправили назад в Доху.

Читайте также: Вернувшихся из Дохи в Петербург отправят на двухнедельный карантин

Напомним, накануне из Дохи прилетели более сотни российских туристов родом из разных городов России, которых собирали в катарском аэропорту из разных стран азиатского региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни граждан России застряли в аэропорту Дохи в ожидании вылета домой