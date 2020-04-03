Белгород, , 17:19 — REGNUM 59 млн рублей направят на стимулирование работы медиков в условиях борьбы с распространением коронавируса в Белгородской области. Об этом 3 апреля на заседании координационного совета сообщила вице-губернатор Наталия Зубарева.

По словам главы регионального департамента здравоохранения и соцзащиты населения, средства выделены из федерального и областного бюджетов, и уже поступили в регион. Учреждения здравоохранения готовят списки тех, кто готов работать в условиях борьбы с распространением коронавируса. Ежемесячные выплаты будут рассчитывать исходя из размера средней зарплаты в экономике по итогам девяти месяцев 2019 года. В стационарах врачи могут получить 100% доплат, средний медперсонал 50%, а младший — 30%. Для медиков, работающих в первичном звене, определены доплаты врачам в размере 80%, фельдшерам и медсёстрам 40%, младшему медперсоналу — 20%.

Напомним, в Белгородской области продлили нерабочий период до 30 апреля.