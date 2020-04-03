Казань, , 16:49 — REGNUM Все образовательные учреждения Татарии с 6 апреля начнут дистанционное обучение. Все необходимые документы и порядок работы уже согласованы министерством образования РТ, а также министерством просвещения России. Об этом рассказала Лейла Фазлеева — заместитель премьер-министра республики.

Ранее глава Татарии Рустам Минниханов дал поручение подготовить систему обучения школьников дистанционно с 1 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школах Татарии начали тестировать обучение на онлайн-платформах Яндекса и Сбербанка. Это позволяет одновременно вести уроки для 100 учеников.

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