Казань, , 15:41 — REGNUM В школах Татарии начали тестировать обучение на онлайн-платформах Яндекса и Сбербанка. Это позволяет одновременно вести уроки для 100 учеников.

По данным пресс-службы минобразования Татарии, глава региона Рустам Минниханов посетил казанский лицей №131 для проверки готовности к дистанционному обучению в республике. Он поручил минобрнауки РТ отработать систему к 1 апреля. Временный переход на новый формат обучения не должен сказаться на качестве образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 марта учреждения среднего профессионального образования тоже переходят на дистанционное обучение.

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