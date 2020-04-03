Брянск, , 16:14 — REGNUM Деятельность церкви христиан евангельской веры «Пробуждение» приостановили в Брянске. Бежицкий районный суд города признал местную общину виновной в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили 3 апреля в региональном оперативном штабе.

Двое прихожан местной общины церкви-евангелистов вернулись из Испании и пренебрегли режимом самоизоляции. У них подтверждена коронавирусная инфекция, сейчас мать и сын находятся под наблюдением врачей в больнице. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Постановлением Бежицкого районного суда Брянска в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции деятельность религиозной организации приостановлена сроком на 90 суток.

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