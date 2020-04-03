Париж, , 16:04 — REGNUM В начале весенних каникул туристические компании Франции ожидают колоссальный дефицит в 10 млрд евро, передает BFM TV.

В апреле, когда жители Франции должны провести весенние каникулы, отели оценили свои потери в 4 млрд евро. Остальные 6 миллиардов приходятся на других игроков туристического сектора.

По данным Protourism, в 2019 году за период с апреля по май-июнь 42% жителей страны уехали в отпуск. Это составляло 15% летнего оборота туристического сектора. Сегодня в этом секторе 400 000 человек являются безработными, а 50 000 сезонных рабочих мест будут отменены или отложены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что режим самоизоляции «вероятно, будет продлен» после 15 апреля.

Читайте также: Премьер-министр Франции о режиме самоизоляции: «Вероятно, будет продлен»

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Франции объяснили проблемы с масками «глобальной напряжённостью»