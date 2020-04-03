Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Пожилые петербуржцы смогут заказать продукты с бесплатной доставкой по единому номеру в период режима изоляции из-за коронавируса. Об этом сообщила менеджер по международным продажам Voximplant Виктория Евдокимова. Она также является основателем проектов The Petersburg Number и Work at Home.

Петербург принял эстафету вслед за Москвой, где Евдокимова вместе с коллегой Валентиной Ковалевой разработали и запустили голосового бота для приема заказов продуктов для пенсионеров.

Виктория Евдокимова объяснила, что сама родом из Петербурга и там до сих пор живут ее родители.

«Отгадайте, что они делают, когда кончается молоко», — заметила предпринимательница.

Пожилые петербуржцы могут позвонить по номеру +7 812 425 14 45, продиктовать интеллигентному роботу список продуктов и контакты.

«И мы в режиме реального времени отправляем сформированный заказ в магазин», — объясняет Евдокимова.

Партнёром в Петербурге стала сеть гипермаркетов «Лента», она также запустила чат в WhatsApp для волонтеров, которые будут развозить продукты. По умолчанию корзина будет формироваться из наиболее дешевых наименований в заказанной категории. Оплата будет производиться наличными курьеру по стоимости товаров, курьеры будут также предупреждать клиентов о важности мытья рук.

Евдокимова подчеркнула, что в запуске проекта участвовали десятки неравнодушных людей. «Это сотни, сотни волонтеров! Которые готовы помогать. Готовы тратить время. Готовы брать и делать. Это сложная работа, а не как я — с дивана третий день не встаю», — сыронизировала она.

В Петербурге власти запретили людям старше 65 лет выходить из дома, остальным жителям настоятельно рекомендовали делать то же самое.