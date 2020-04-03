Улан-Удэ, , 14:07 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии к сегодняшнему дню выявили четыре очага коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, с самым первым специалисты работают с марта.

Во втором случае вирус завёз житель республики из США, проживший за океаном некоторое время. Инфекцию удалось выявить на въезде его в РФ.

«Третий очаг из Иркутска — это житель нашей республики. Он приезжал в Иркутск и там имел контакт, уже известно, с лабораторно подтвержденным случаем. И еще один очаг связан с посещением Москвы жителем нашей республики, по данному очагу четыре зараженных человека», — отметила замглавы управления Елена Кузьмина.

Количество контактных лиц, как сообщало ИА REGNUM, превысило тысячу человек. Всего в настоящее время на территории республики подтверждён 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Шесть из них находятся в реанимации, состояние — стабильно тяжёлое.

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