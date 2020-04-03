Улан-Удэ, , 10:42 — REGNUM В Улан-Удэ закрыли на карантин городскую больницу №4. Среди пациентов подтвердили один случай заражений коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Ранее сюда перевели пациентов Республиканской инфекционной больницы, куда вместо них разместили заболевших новым вирусом.

Как сообщает телеканал «Ариг Ус», теперь никто не сможет покинуть городскую больницу как минимум две недели. В их число попали 114 пациентов и 161 человек медицинского и хозяйственного персонала учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционной больнице остаются более 70 человек с респираторными симптомами. Из них у 30 подтвердили заражение коронавирусом. Вместе с больными, в учреждении остались жить многие врачи и медсёстры.

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