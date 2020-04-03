Магас, , 14:02 — REGNUM В Ингушетии были восстановлены права сотрудников ГУП «Ингушводоканал» на получение заработной платы. Предприятие-банкрот задолжало бывшим работникам свыше 17 млн рублей. В дело вмешалась прокуратура. По данным надзорного ведомства, в настоящее время требование о погашении задолженности удовлетворено.

Было установлено, что после того, как в 2017 году водоканал был признан банкротом, в отношении предприятия было открыто конкурсное производство. С тех пор сумма задолженности перед 255 работниками превысила 19 млн рублей.

В феврале 2020 года в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения трудовых прав граждан был заслушан конкурсный управляющий, от которого прокурор Сунженского района потребовал в кратчайшие сроки погасить имеющийся долг по оплате труда работников.

В настоящее время ситуация с погашением долга продолжает оставаться на контроле прокурора.