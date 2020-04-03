Москва, , 13:49 — REGNUM Тема самоизоляции в регионах России остается самой обсуждаемой российскими пользователями в соцсетях, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя продление режима самоизоляции в России.

«По данным «Крибрум», 2 апреля этой теме было посвящено в общей сложности 30 тыс. 806 сообщений (+6204 сообщения о штрафах за нарушение режима самоизоляции), что превысило даже результаты второй по обсуждаемости темы — продления нерабочих дней до 30 апреля, собравшей в общей сложности 24 тыс. 505 сообщений.

Наибольшие опасения вызывает ужесточение наказания за нарушение режима самоизоляции. По мнению пользователей, в дальнейшем это может привести к ограничению гражданских прав и свобод, в том числе свободы передвижения.

Очевидно, в данном направлении от властей требуется определенная разъяснительная работа, особенно в регионах России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса до 30 апреля.

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