Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Подать заявление на заключение брака или на развод в Петербурге более невозможно. Об этом сообщили в Смольном. Городские органы ЗАГС приостановили прием заявлений. Ограничения будут действовать до 30 апреля.

Напомним, президент Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Сама государственная регистрация заключения и расторжения брака до 30 апреля тоже приостановлена, даже если заявление было подано ранее.

Чтобы изменить дату уже назначенной регистрации, необходимо позвонить в ЗАГС. Дату назначат только после 1 июня.

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