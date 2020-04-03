Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Дороги на центральных улицах Тбилиси в ночь на 3 апреля обработали дезинфицирующими средствами в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба «Тбилсервис Групп».

По данным пресс-службы компании, в работах принимали участие около 100 человек. Применялась пожарная техника. Сообщается, что дезрастворами помыли проезжую часть на улице Пекина, на проспекте Руставели и в поселении Хуалинг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии меры по профилактике распространения коронавируса проводятся с конца февраля. С 21 марта введено чрезвычайное положение. На утро 3 апреля было известно о 148 случаях заражения коронавирусом в стране.

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