Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM Власти Ростовской области намерены вплотную заняться решением противоэпидемических задач. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев, комментируя решение президента РФ о продлении выходных до 30 апреля.

«В Ростовской области наша работа на этот период будет сфокусирована прежде всего на решении противоэпидемических задач: укреплении материальной базы медучреждений, закупке медикаментов и средств защиты, организации соблюдения мер самоизоляции на всей территории региона», — подчеркнул глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Ещё три исследования были отправлены в референс-центр. Под наблюдением медицинских работников находятся почти 5 тыс. человек.

С 31 марта на Дону введён режим всеобщей изоляции. Жителям запрещено покидать свои дома, за исключением экстренных случаев. Нарушителям карантина грозит административная ответственность.