Цхинвал, , 10:42 — REGNUM В связи с отсутствием медицинских масок в Южной Осетии их стали шить волонтеры. Об этом 2 апреля сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, инициатором идеи шить маски стала председатель благотворительного фонда «Наша надежда» Таира Гаглоева, так как в аптеках их не было. Она на свои деньги купила материал, и разместила призыв помочь с изготовлением в соцсетях.

Гаглоева сообщила, что последовало сразу много откликов. Планируется, что волонтеры изготовят в общей сложности 1000 масок, которые будут раздавать бесплатно.

«Маски шьются с учетом стандарта и норм. Они получаются четырёхслойные и будут многоразовые, так как материал, из которого их шьют — это чистый ситец, и их можно будет постирать и снова использовать», — рассказала журналистам глава фонда.

Первую партию масок в количестве 40 штук передадут санэпидемстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии нет выявленных случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, в республике действуют меры по профилактике распространения COVID-19. На карантин закрыты детские сады, школы и медицинские учреждения. Также в Южной Осетии на две недели приостановлена работа торговых центров и ряда магазинов. Пожилым жителям предложили оставаться в режиме самоизоляции с сохранением зарплаты тем, кто работает.

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