Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Начиная с 7 апреля РЖД временно сокращает и отменяет периодичность курсирования поездов, в том числе и высокоскоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Петербургом. Как сообщает 3 апреля пресс-служба РЖД, это сделано в рамках мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

С 7 апреля ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на три пары поездов «Сапсан» меньше обычного. Еще у 37 поездов формирования АО «ФПК» будет временно сокращена периодичность курсирования. Кроме того, 53 поезда будут и вовсе временно отменены.

«Осознавая важность сохранения устойчивого межрегионального сообщения для населения и экономики страны, решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест», — уточнили в пресс-службе.

Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

В «РЖД» также отметили, что за последнее время фиксируется значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая поезда «Сапсан». С 21 марта падение пассажиропотока произошло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в 5 раз выше прошлого года, а на май — более чем в 3 раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май — менее 60% от уровня прошлого года», — пояснили в пресс-службе.

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