Скопье, , 09:55 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии опубликовало 2 апреля сообщение о том, что в результате обследования 342 человек число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось на 30.

Всего, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в стране было проведено 4114 теста на коронавирус, в результате которых выявлено 384 случая заражения. Из них почти половина (195) приходится на столицу Скопье, ещё 62 на Куманово и 47 на Дибру.

Шестеро человек находятся в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса стали 11 жителей страны, 17 — излечились.

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