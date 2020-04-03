Асмэра, , 09:29 — REGNUM Власти Эритреи начали осуществление 21-дневного общенационального карантина, который был введен, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Эритреи.

Данное объявление было сделано после того, как в министерстве здравоохранения Эритреи сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 18.

Одна из заболевших — 13-летняя девочка, которая заразилась этой болезнью от своей матери, которая была за границей. В министерстве здравоохранения сообщили, что два других заболевших пациента также прибыли в страну до запрета на осуществление коммерческих рейсов.

Во время карантина все граждане, включая работников государственного сектора, в государстве с однопартийной политической системой и высокой степенью милитаризации, должны будут оставаться дома. В течение дня одному члену каждого домохозяйства разрешается покупать основные продукты питания в продуктовых магазинах, которые будут оставаться открытыми.

Аптеки и банки также продолжают предоставлять услуги, однако работа еженедельных рынков была остановлена. Тем не менее, жители сельской местности, занятые сельским хозяйством, освобождаются от карантина, поскольку они участвуют в производстве продуктов питания.

Карантин может «повлечь за собой значительные трудности в повседневной жизни граждан», признали в министерстве. Однако из-за серьезности угрозы, вызванной пандемией, другого выбора не было, отмечалось в заявлении.