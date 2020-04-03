Москва, , 09:26 — REGNUM Волонтерские штабы помощи малоимущим, пожилым и маломобильным гражданам открылись во всех 85 регионах России. Тысячи добровольцев оказывают необходимые услуги гражданам, находящимся в самоизоляции из-за борьбы с распространением коронавируса.

Координацией работы добровольцев занимаются Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров. Для того, чтобы волонтеры приехали к гражданам, им необходимо оставить заявку на горячей линии.

Волонтеры оказывают помощь в таких бытовых вопросах, как, например, вынос мусора, покупка продуктов или лекарств.