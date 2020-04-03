Приштина, , 09:23 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово опубликовал сообщение, согласно которому за 2 апреля на территории края был выявлен только один новый случай заражения коронавирусом.

По данным представителей института, за сутки на территории края обследование на коронавирус прошли 58 человек.

Всего в самопровозглашенном Косово было выявлено 126 случаев заражения. 10 из заболевших уже излечились, один человек, мужчина в возрасте 82 лет, скончался.

В Косово действует почасовой режим передвижения.

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