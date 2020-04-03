Пекин, , 08:31 — REGNUM Китай интенсифицировал борьбу с преступлениями, связанными с продуктами питания, дикими животными и правами на интеллектуальную собственность, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в министерстве общественной безопасности КНР, власти будут продавливать более жесткие меры наказания по отношению к тем, кто занимается продажей или производством поддельных семян, пестицидов, удобрений и других материалов, столь важных в сельском хозяйстве.

Полицейские также должны будут сфокусироваться на борьбе с производством и продажей токсичных, а также вредных продуктов питания. Особенно жестко «надают по рукам» тем, кто реализует поддельные или несоответствующие стандартам вакцины против коронавируса.