Новосибирск, 3 апреля 2020, 05:39 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачёво» для дополнительной меры противоэпидемиологической защиты начал обрабатывать привокзальную площадь и аванперрон.
«Обработка проводится дважды в сутки. Открытые места скопления людей обрабатываются дезинфицирующим раствором, — уточнили в Толмачёво. — Готовый концентрированный раствор произведён в Новосибирске ПАО «Новосибирский завод химконцентратов».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирском аэропорту из-за коронавируса было организовано круглосуточное дежурство скорой помощи и волонтёров медколледжа.