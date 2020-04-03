Каир, , 02:15 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции в Египте выросло до 850, заявил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули на пресс-конференции.

«В Египте, по последним данным, 850 случаев заражения», — заявил он.

Мадбули добавил, что Египет пока не подвергся серьезным проблемам, связанным с эпидемией. Однако он подчеркнул, что эксперты ожидают увеличения количества выявленных случаев ежедневно. Также правительство Египта решило приостановить процесс возвращения своих граждан на родину из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля сообщение с призывом оставаться дома спроецировали на египетские пирамиды в Гизе. Также на них было выведено сообщение о единстве граждан Египта в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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