Курск, , 20:09 — REGNUM Курская область получила из федерального бюджета 253 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Как передает ИА REGNUM, об этом на заседании оперативного штаба 2 апреля рассказала заместитель губернатора Ирина Хмелевская.

Федеральные деньги направят на покупку средств индивидуальной защиты и установку медоборудования в учреждениях для пациентов с коронавирусной инфекцией.

При оборудовании медучреждений места и технику рассчитывают на случай пиковой нагрузки. Медики уже получили 4,2 тысяч одноразовых костюмов. Создается шестимесячный запас лекарств.

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