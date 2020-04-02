Баку, , 19:58 — REGNUM Ограничения на передвижение для жителей Азербайджана вводятся с 5 апреля 2020 г., сообщили 2 апреля в пресс-службе азербайджанского правительства.

Уточняется, что покинуть дома жители смогут во время действия этого ограничения только после разрешения, которое им придётся получать по интернету.

Они получат разрешение лишь если нужно приобрести продукты, лекарства, товары повседневного спроса, а также отправить почту или воспользоваться услугами банка.

Также разрешается покидать жильё для участия в похоронах родственников. Если человек получит положительный ответ портала электронного правительства, он сможет выйти из дома.

Это решение азербайджанские власти приняли на фоне пандемии. Правительство страны приняло постановление на эту тему.

Напомним, в Азербайджане подтверждено 400 случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов достигло пяти.

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