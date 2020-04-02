Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM На здоровье пожилых длительная изоляция может отразиться особенно негативно, рассказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Ковальчук, клинический психолог из Санкт-Петербурга. Однако всем нам по силам помочь нашим пенсионерам перенести это трудное время, в котором они являются основной группой риска.

Помощь может потребоваться любому из круга ваших знакомых людей пожилого возраста — в первую очередь это, конечно, ваши собственные родные, но не только они. Помните про меры предосторожности — личное посещение пожилых людей сейчас либо совсем не рекомендуется, либо проводится с максимальными мерами предосторожности. Но им можно (и нужно) регулярно звонить, узнавать о здоровье, наличии продуктов, лекарств. Помочь при необходимости.

«Очень важный момент — поговорить, утешить, ободрить, выслушать мысли, чувства. Старики часто жалуются, что молодые лишают их права на такое общение, заботясь только о нуждах их тела, забывают об их душевных переживаниях. Важно, чтобы ваши бабушки, дедушки, пожилые друзья и соседи, находясь в вынужденной изоляции дома, не были целиком изолированы от общения, от социальной жизни. Ведь социальная изоляция может серьезно повлиять на их моральное состояние. Звоните им, говорите с ними, не давайте им падать духом и чувствовать себя одинокими», — говорит психолог.

У молодых особенно часто возникает вопрос — а о чем говорить со стариками? На самом деле, тем для разговора достаточно, когда есть внимание к человеку. Спросите их совет по разным делам, обсудите с ними ситуацию, поддержите. Покажите, что они важны и нужны для вас. Быть может, этим вы спасете их жизнь. Это не менее важно, чем вовремя помочь с продуктами и лекарствами. А для многих — еще важнее.

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