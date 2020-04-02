Москва, , 19:42 — REGNUM Заразившиеся коронавирусом жители Москвы и члены их семей, находящиеся дома на самоизоляции, будут «особо контролироваться с помощью современных технологий». Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, т.к. это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан. Я очень прошу соблюдать все необходимые правила и предписания», — написал Собянин.

Вместе с тем, по его словам, абсолютное большинство заражённых соблюдают режим самоизоляции, однако дать стопроцентной гарантии соблюдения режима невозможно.