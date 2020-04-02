Дамаск, , 18:00 — REGNUM Решение об увеличении времени комендантского часа в выходные дни приняло правительственное собрание по противодействию коронавирусу в Сирии. Об этом 2 апреля сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Время комендантского часа, согласно принятому решению, увеличивается на шесть часов в выходные дни.

Таким образом, комендантский час будет действовать на всей территории Сирии в субботу и пятницу, начиная с 12:00 часов дня до 06:00 следующего дня по местному времени, начиная со 2 апреля и до последующих распоряжений.

На сегодняшний день в Сирии зарегистрировано десять подтверждённых случаев заражения коронавирусом, из них два случая летального исхода. На территории страны действует комендантский час.

Ранее ИА REGNUM сообщало о полной изоляции города в Сирии, где скончалась женщина от заболевания, вызванного COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии изолирован город со случаем летального исхода COVID-19