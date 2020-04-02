Москва, , 17:59 — REGNUM Граждан, заболевших пневмонией, обяжут пройти обследование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Минздрава России.

Все граждане, у которых медики диагностировали пневмонию, будут обязаны сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Тестирование поможет медикам выбрать правильную тактику лечения заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве частные и государственные лаборатории ожидают поступление новых тест-систем для диагностики коронавируса.

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