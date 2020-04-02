Москва, , 14:52 — REGNUM В каждом из своих регионов члены Совета Федерации должны разобраться с реализацией эксперимента по маркировке бутилированной воды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявила спикер СовфедаВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

«Я хочу обратиться к вам, в первую очередь сенаторам Ставропольского края, просто добиться того, чтобы все компании кавказских минеральных вод, которые производят минеральную воду, иную воду, первыми подняли руки и первыми включились в этот эксперимент. Сенаторам Московской области. В каких регионах ещё производство большое объёмов бутилированной воды? Северный Кавказ… Вот уже у нас участники эксперимента все обозначились для начала», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что добиться того, чтобы начать эту работу в виде эксперимента по маркировке бутилированной питьевой воды, удалось не без сопротивления.

«Пожалуйста, проведите работу в своих субъектах. Я считаю, что добросовестные компании более, чем кто другой, заинтересованы включиться в эту работу. Потому что они постоянно поднимают тему контрафакта и неравных конкурентных условий. Но не только те, кто подняли руки — всех остальных сенаторов… на Алтае производится вода, сделайте так, чтобы ваши компании подали заявки на участие в эксперимента по маркировке воды. Тем более, что бесплатно предоставляется оборудование — когда ещё такая возможность будет!» — подчеркнула спикер Совфеда.

Это позволит получить бесплатное оборудование и эффективно убрать с рынка тех, кто разливает «воду из-под крана», указала Матвиенко.«Мы с вином с вами разобрались. Приняли закон правильный. Что такое вино и что такое винные напитки. И теперь гражданин, покупая вино, видит, пьёт он вино или разбавленный водой винный порошок. С молочной продукцией мы тоже разобрались. Теперь на полках стоит молоко, а на других полках — молочные продукты. Теперь надо так с водой. Вот это — минеральная вода из источников, это питьевая вода такая, а эта вода — разлитая вода из-под крана с добавленными туда солями. И напечатано это должно быть крупно потом на этикетках», — указала Матвиенко.

«Все люди, покупая воду, должны понимать, что они могут взять из-под крана налить воду, добавить туда таких солей и не покупать дорогостоящую бутилированную воду. Эту тему мы должны довести до конечного года — год даётся на эксперимент. Этот эксперимент вскроет всех тех, кто разливает из-под крана. Пожалуйста, займитесь, уважаемые коллеги, каждый по своему региону», — добавила она.