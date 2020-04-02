Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Замруководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе указал на опасность распространения коронавируса в стране в связи с приближающимися христианскими праздниками. С этим заявлением он 2 апреля выступил перед журналистами, сообщает агентство Black Sea Press.

Имнадзе подчеркнул, что соблюдать меры предосторожности в связи с распространением болезни COVID-19 нужно и атеистам, и верующим.

«Это касается всех: верующих, атеистов, антицерковников — наш призыв относится ко всем», — сказал Имнадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что пик заболеваний COVID-19 ожидается к середине апреля. Между тем в апреле христиане отмечают несколько важных церковных праздников.

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