Москва, , 14:41 — REGNUM Популизм некоторых стран и их лидеров перед лицом пандемии коронавируса является неадекватным. Об этом в ходе онлайн-конференции «Валдайский клуб и повестка-2020: глобальные вызовы от пандемии до климатических изменений и их влияние на мировую безопасность» заявил директор и профессор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета в Оттаве Пётр Дуткевич.

«Некоторые страны себя адекватно ведут — Россия, Германия, Китай. А некоторые — неадекватно, потому что их популизм оказывается неадекватным в роли экспертизы. Посмотрите, что делают президент Бразилии Жаир Болсонару или президент Белоруссии Александр Лукашенко — они делают по принципу «если мы не видим врага, значит, его нет». Для этих стран это будет трагедия, и она сметёт этих политиков», — сказал Дуткевич.

По его словам, на сегодняшний день ситуация меняется так, что можно увидеть «прошлое, которое превращается в будущее».