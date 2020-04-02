Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Семеро сотрудников Нацбанка Грузии, у которых было выявлено заражение коронавирусом, в ходе работы постоянно соприкасались с деньгами. Об этом 2 апреля сообщила телекомпания «Маэстро».

По данным журналистов, в обязанности заболевших COVID-19 входило пересчитывание денежных купюр. Источник информации не указан.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля на сайте Нацбанка Грузии была опубликована информация, что у семерых его работников обнаружена коронавирусная инфекция. Подробностей об их обязанностях в кредитной организации не сообщили.

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