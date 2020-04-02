Москва, , 12:31 — REGNUM Требование о самоизоляции в условиях распространения нового коронавируса исполнили 70% жителей России. Такие данные приводит 2 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что две трети граждан не контактируют с другими людьми, они остались дома или отправились в отдалённое место. Таких граждан стало на 28% больше, чем было 26 марта.

Следит за гигиеной 61% опрошенных (+2%). Люди моют руки или пользуются антисептиками. Респиратор или маску использует 21% респондентов (+8%), дезинфекцию и проветривание помещений осуществляет 15% опрошенных (+5%), воздерживаются от посещения массовых мероприятий и использования общественного транспорта 12%, хотя ранее таковых было 23%.

Поддерживают иммунитет, принимают витамины и лекарства и следят за самочувствием 8% опрошенных.

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