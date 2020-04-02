Москва, , 12:06 — REGNUM Министерство просвещения России и социальная сеть «ВКонтакте» запустили онлайн-марафон «Домашний час». Трансляции начались с 31 марта на официальной странице министерства в соцсети.

Пресс-служба министерства отмечает, что целью марафона является оказание помощи и поддержки школьникам, родителям и педагогам, находящимся дома в рамках объявленного во многих регионах России режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Всего с 31 марта прошло семь онлайн-трансляций. Открыл марафон «Домашний час» министр просвещения Сергей Кравцов, рассказав о ситуации с системой образования и дистанционным обучением в период ограничительных мер из-за распространения коронавируса. В ходе трансляции министр ответил на вопросы, поступавшие в эфир и в комментарии к трансляции. Трансляция велась в течение часа, набрав более 33 тысяч комментариев.

На следующий день марафон продолжили еще шесть трансляций: две из них провели чиновники, три трансляции прошли в виде онлайн-уроков, и еще одна трансляция была посвящена советам психолога.

В часовой трансляции «Домашнего часа» с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым чиновник рассказал об особенностях дистанционного образования и дал рекомендации родителям и учителям сохранять спокойствие.

Министр образования Московской области Ирина Калюгина провела разговор вместе с журналистом и кинокритиком Антоном Долиным, ведущим телеканала «Россия-24» Иваном Кудрявцевым и популярным спортивным блогером Алексеем Столяровым, на которого в YouTube подписано почти два миллиона человек.

В течение получаса участники общались на темы фильмов, которые можно посмотреть школьникам во время нахождения дома. Спорт-блогер показал ряд упражнений с собственным весом, которые можно делать в домашних условиях для поддержания формы.

Урок физкультуры также провел в отдельной трансляции спортсмен и политик, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров. Он провел экскурсию по своему кабинету, где показал коллекцию собранных им вымпелов, стену завоеванных наград, а также коллекцию колокольчиков.

Далее он перешел непосредственно к уроку физкультуры и показал упражнения с гимнастическим мячом, болстером для йоги и фитнес-роликом для тренировки пресса. Закончил урок он разговором о ватерполо и рекомендациями по соблюдению санитарно-гигиенических норм и поддержанию здорового образа жизни.

Еще один урок, но уже на совсем другую тему, провел педагог Томского физико-технического лицея Дмитрий Ример. Он в течение академического часа показал всем желающим основы работы в виртуальной среде Autodesk Tinkercad на примере разработки подсистемы умного дома, отвечающей за автоматическое освещение.

Алла Волкова — победитель конкурса «Учитель года России — 2015», преподаватель информатики и физики — рассказала в своей трансляции о электронных приложениях для обучения. Она рассказала о множестве приложений: электронных справочниках, учебниках с логическими задачами, игровых приложениях и многих других полезных программах.

Ведущий эксперт Центра защиты прав и интересов детей психолог Роман Дубровский провел трансляцию для родителей, в ходе которой дал общие рекомендации о том, как организовать обучение и отдых детей дома.

В соцсети доступ к просмотру роликов после завершения трансляций сохраняется, и их можно посмотреть в удобное время. Также ролики встроены на сайте министерства в разделе «Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий», где также приведены телефоны горячих линий и общие рекомендации по организации процесса в домашней обстановке.

На третий день марафона «Домашний час» онлайн-трансляции для школьников и их родителей продолжат Ирек Зиннуров, который снова проведет урок физкультуры, руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, которая расскажет о дистанционном изучении русского языка, учитель математики Ольга Киселева с уроком по математическим функциям, а также технический директор «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков, который поделится особенностями образовательных процессов по стандартам Ворлдскиллс Россия.