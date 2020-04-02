Тбилиси, , 09:08 — REGNUM Форма празднования предстоящей Пасхи во время режима строгого карантина в Грузии будет согласована властями и патриархией Грузинской православной церкви. Такое заявление сделал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты задали вопрос главе МВД, как будет проходить церковный праздник в условиях, когда в рамках борьбы с распространением коронавируса запрещено собираться вместе более трех человек.

«Мы согласуем, в какой форме и как все будет проводиться. Мы ждем! Никто не знает, что будет через две недели», — ответил Гомелаури.

Напомним, в текущем году празднование Пасхи в православии отмечается 19 апреля. Режим чрезвычайного положения и строгого карантина в Грузии действует до 21 апреля. Кроме того, в ночное время действует комендантский час.

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