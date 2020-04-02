Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Храмы Грузинской православной церкви во время празднования Пасхи будут работать даже в условиях карантина, введенного для нераспространения в Грузии коронавируса. Об этом говорится в обращении патриарха Илии Второго, опубликованного 1 апреля на сайте патриархии.

«Сегодня, когда распространившаяся в мире новая инфекция создает угрозу жизни населения, естественно, что прихожане стремятся в храм, возлагая особые надежды на Господа», — говорится в обращении главы православной церкви.

Илия Второй отметил важность духовной пищи для человека и указал, какие меры предосторожности необходимо соблюдать во время пасхальных богослужений. Священнослужителей и паству он призвал соблюдать установленную социальную дистанцию. Небольшим церквям предписано проводить литургию во дворе, а большим храмам разрешено впустить небольшое количество прихожан внутрь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 31 марта по 21 апреля был введен режим строгого карантина. В этот период запрещено собираться более, чем по три человека. В 2020 году Пасха у католиков будет отмечаться 12 апреля, у православных — 19 апреля.