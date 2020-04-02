Казань, , 09:31 — REGNUM В специальном сервисе, созданном чтобы оформить пропуск для передвижения в период самоизоляции с помощью смс-сообщений, уже зарегистрировалось более 10 тыс. жителей Татарии. Об этом сообщает мэрия Казани.

Не у всех жителей республики есть интернет и современные смартфоны, поэтому отправка смс-сообщений — оптимальный вариант для получения спецпропусков, рассказал министр цифрового развития Татарии Айрат Хайруллин. Он пояснил, что по поручению главы региона Рустама Минниханова удалось найти техническое решение, которое позволит «гражданам в случае особых жизненных ситуаций иметь возможность на законных условиях покидать места самоизоляции».

По оценкам разработчиков сервиса, система может получать до 1 млн сообщений в сутки, при этом серверы могут выдержать нагрузку до 11 млн обращений. При возникновении каких-либо проблем с получением пропусков для жителей работает горячая линия.

Отметим, численность населения Казани составляет около 1,25 млн человек, всего в Татарии проживает около 3,9 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за передвижение по Татарии без специального пропуска со 2 апреля вводятся штрафные санкции. Чтобы получить разрешение, гражданину необходимо направить бесплатное SMS-сообщение на номер 2590 с указанием фамилии, имени и отчества, адреса регистрации. В обязательном порядке необходимо раскрывать цель выхода из дома. Передвижение будет считаться разрешенным, когда гражданин получил ответное SMS-сообщение с уникальным кодом разрешения, в котором указан период его действия.

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